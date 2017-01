Bruxelles: 5 ans de prison requis contre le taximan violeur

Le ministère public a requis mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de 5 ans de prison à l’encontre d’un chauffeur de taxi prévenu du viol d’une jeune Danoise, en novembre 2012. En 2011 et 2012, de nombreuses plaintes pour viol à l’encontre de chauffeurs de taxi bruxellois avaient été déposées. Certains suspects avaient été interpellés, d’autres n’avaient jamais pu être identifiés.

Le chauffeur de taxi âgé de 38 ans est poursuivi pour avoir violé l’une de ses clientes. Il s’agissait d’une fille au pair, de nationalité danoise, qu’il avait prise en charge dans son taxi le 10 novembre 2012.

La victime avait témoigné plusieurs mois après et un portrait-robot de son agresseur avait été établi par la police, en 2014. Par ailleurs, à la suite des déclarations de cette victime, les enquêteurs avaient obtenu des images du prévenu provenant des caméras de vidéo-surveillance d’une agence bancaire située non loin du lieu des faits, chaussée de Waterloo à Uccle, et datant de peu après la commission des faits.

Ensuite, des collègues du prévenu, de la société Taxis Bleus, l’avaient reconnu sur la photo de l’avis de recherche.

En 2011 et 2012, la police de Bruxelles Capitale-Ixelles avait enquêté sur près de trente affaires de moeurs dans lesquelles les agresseurs semblaient agir selon le même modus operandi. Il s’agissait de chauffeurs de taxi, ou de faux chauffeurs, qui ciblaient des jeunes filles sortant de soirées estudiantines sous l’influence de l’alcool, à Ixelles et alentours, puis qui abusaient d’elles sexuellement.

L’enquête n’avait pas permis de faire le lien entre tous ces faits. Certains suspects avaient été arrêtés, d’autres pas.