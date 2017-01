Bruxelles: des ateliers à l'école sur la propreté publique (vidéo)

« Jusqu’ici, ce type d’animation se focalisait essentiellement sur la question du tri des déchets. Or, aujourd’hui le tri est quelque chose de globalement bien assimilé par les citoyens. J’ai donc voulu élargir le spectre de celles-ci à la propreté publique dans son ensemble », explique Fadila Laanan (PS), secrétaire d’État à la Propreté publique.

Jusqu’ici, 78 animations maternelles et 81 animations primaires ont déjà été réalisées. « C’est important de sensibiliser les enfants de cet âge, cela leur permet d’apprendre très tôt les bons gestes. Ils ramènent ensuite l’information à la maison, c’est un bon vecteur de sensibilisation des parents, et même des adultes en général. Je pense que l’on a plus tendance à ramasser un papier que l’on vient de jeter par terre si c’est un enfant qui nous fait la remarque », expose pour sa part Jérôme Watelet, l’animateur en charge de l’atelier ce mardi.

