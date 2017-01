Herman Van Holsbeeck confirme: "Anthony Vanden Borre m'a appelé pour rompre son contrat"

Le manager général du Sporting d’Anderlecht, Herman Van Holsbeeck est revenu sur le souhait d’Anthony Vanden Borre de mettre un terme à sa carrière footballistique. « J’ai reçu un coup de fil ce matin de Jean François Lenvain, celui qui s’est toujours occuper d’Anthony, pour m’annoncer qu’Anthony avait pris la décision d’arrêter de jouer au football. Qu’aussi bien mentalement que physiquement, il sentait que ça devenait compliqué et qu’il voulait avoir un entretien avec moi la semaine prochaine pour voir ce qu’on pouvait faire ».

Anthony Vanden Borre évoluait en ce moment à Montpellier, prêté par le RSC Anderlecht. Il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2018.« On va regarder dans quel état il est, au niveau du psychique. C’est une décision importante qu’il a prise, je vais voir comment il voit son avenir, sa vie ».

Le manager du Sporting semble ému par cette nouvelle et va avoir un entretien avec Vanden Borre la semaine prochaine. « Ça reste un enfant du club. Je pense qu’on doit essayer de l’aider et on va voir ce qu’on peut faire humainement pour aider Anthony à reconstruire une nouvelle vie. Je pensais qu’il allait se relancer à Montpellier. Cela m’affecte, cela ne m’a pas fait plaisir. Il a demandé une rupture à l’amiable en disant je veux arrêter. On va essayer de lui donner une perspective. Il faut avoir une discussion avec lui. »