Surprise: dans le plus grand secret, Axel Witsel s'est entraîné à Waremme sous l'œil attentif de... Marc Wilmots

Du beau monde, ce mardi, sur le synthétique du Stade Waremmien : Axel Witsel, Marc Wilmots, Mario Innaurato, Didier Ernst et Jean-François Lecomte. Le Diable Rouge y a entretenu sa forme.

Axel Witsel a suivi les conseils de Mario Innaurato durant plus d’une heure.

Dans le plus grand secret, Axel Witsel est venu s’entraîner à Waremme ce mardi matin. Comment est-il arrivé là ? Via Mario Innaurato, l’ancien préparateur physique des Diables rouges, qui enseigne à l’IPES et qui occupait les installations avec ses élèves. L’ancien Standardman est venu peaufiner sa condition physique avant son départ en Chine (Tianjin Quanjianou) où, pour rappel, il a signé un contrat de 4 ans durant lequel il touchera 18 millions d’euros par saison.

Des exercices effectués sous l’œil attentif d’un spectateur prestigieux : Marc Wilmots. L’ancien sélectionneur national, qui habite le village quasi voisin de Jeuk, à 6 kilomètres à peine du stade Leburton, s’est aussi entretenu avec son ancien poulain.

