Louis Nicollin, le président de Montpellier, se réjouit de la retraite d'Anthony Vanden Borre: "Je suis bien content qu'il soit parti"

Montpellier était sans nouvelle d’Anthony Vanden Borre depuis la reprise des entraînements. Et le club cher à « Loulou » Nicollin ne reverra pas l’ancien international belge. Pour cause, à 29 ans, et après avoir disputé 310 matches officiels dont 29 en équipe nationale, l’enfant terrible du football belge a décidé de mettre un terme à une carrière très mouvementée. L’homme fort de Montpellier ne cache pas sa joie de voir Vanden Borre quitter le sud de la France.