Coupe de la Ligue anglaise: Marouane Fellaini rentre et marque un but capital pour Manchester United (vidéo)

Manchester United a logiquement dominé Hull (2-0), mardi en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue anglaise, confirmant une forme étincelante et prenant une sérieuse option pour la finale avant le match retour.

Les hommes de Jose Mourinho, qui retrouvaient leurs cadres laissés au repos lors de la victoire (4-0) contre Reading (D2), samedi en Coupe d’Angleterre, enchaînent leur 9e victoire d’affilée toutes compétitions confondues et aborderont avec sérénité le match retour, le 26 janvier au KC Stadium, pour défier Liverpool ou Southampton en finale.

Les Red Devils, privés de leur meilleur buteur Zlatan Ibrahimovic, malade, sont pourtant tombés sur une équipe de Hull déterminée à relancer, si ce n’est sauver sa médiocre saison. La lanterne rouge de Premier League a d’abord contenu les assauts mancuniens pendant toute une mi-temps, avant de logiquement craquer sur une reprise de volée de l’Espagnol Juan Mata (56), idéalement servi par le très remuant Henrikh Mkhitaryan après un centre de Valencia.

Toujours dominants, les Mancuniens n’ont pas faibli, dans l’espoir de se mettre à l’abri avant le retour, et ont finalement trouvé le fond des filets une deuxième fois par l’intermédiaire d’une tête de Marouane Fellaini (87e), qui avait fait son entrée quelques minutes plus tôt.

The belgian maestro, Marouane Fellaini, has doubled the score vs Hull City! pic.twitter.com/XHNX7jLlV4