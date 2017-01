Adieux émus de Barack Obama qui rend hommage à sa femme Michelle: "Yes we did!" (vidéo)

Je quitte la scène aujourd’hui encore plus optimiste au sujet de ce pays que lorsque j’ai commencé», a déclaré le président Barack Obama en prenant congé de la nation américaine lors d’un discours d’adieu prononcé à Chicago mardi soir. «Je sais que notre travail a inspiré tellement d’Américains, particulièrement les plus jeunes, pour croire qu’on peut faire la différence», a conclu le 44e président des Etats-Unis.

«Vous avez fait de moi un meilleur président et un meilleur homme», a entamé le président américain, Barack Obama, dont le second mandat arrive à son terme.

L’audience a accueilli le président sortant en scandant une invitation à prolonger sa présidence de quatre ans. «Je ne peux pas faire cela», a répondu l’homme d’Etat, un sourire en coin.

«L’Amérique est meilleure et plus forte que quand nous avons commencé», a assuré M. Obama, démocrate entré à la Maison Blanche en 2008 après le double mandat du républican George W. Bush. M. Obama a souligné que son administration avait permis d’ «inverser la récession, relancé l’industrie automobile, entrainé la plus longue période de création d’emplois de l’histoire» américaine, mais avait aussi ouvert «un nouveau chapitre» dans les relations avec Cuba, mis fin au programme nucléaire iranien «sans ouvrir le feu» et éliminé Oussama Ben Laden «cerveau du 9/11» .

Le 44e Président des Etats-Unis a attiré l’attention sur l’importance du respect de la démocratie «qui nécessite un sens commun de solidarité», et sur la question raciale qui reste un «sujet qui divise» la société américaine. Le leader de 55 ans a eu un mot pour le changement climatique, affirmant que le nier revenait à «trahir les générations futures».

Vibrant hommage à sa femme Michelle

Le public a également longuement ovationné Michelle Obama, lorsque le président a salué, les larmes aux yeux, «la grâce, la persévérance, le style et la bonne humeur» de son épouse. «Tu as fait de la Maison Blanche, un lieu qui appartient à chacun. Une nouvelle génération élève ses standards car elle te prend pour modèle», a-t-il affirmé à son égard.

Barack Obama cèdera la place au républicain Donald Trump, 70 ans, le 20 janvier prochain. «Dans 10 jours, le monde assistera à une nouvelle étape dans notre démocratie: la transition pacifique du pouvoir d’un président élu librement au suivant», a assuré M. Obama qui s’est engagé à ce que son administration assure «la transition la plus douce qui soit.»

«Yes we did» (Oui, nous l’avons fait), un clin d’oeil au slogan «Yes we can» (Oui, nous le pouvons) de sa première campagne électorale, ont été les derniers mots du président avant un tiré de rideau sous des applaudissements nourris.