L'ex-Diable rouge François "Swat" Van der Elst est décédé à l'âge de 62 ans

L’ancien footballeur François « Swat » Van der Elst avait été transporté, le jour de l’an, à l’hôpital d’Alost en raison d’un problème cardiaque. Van der Elst, 62 ans, était maintenu depuis lors dans un coma artificiel.

Selon nos confrères de la VRT, François Van der Elst est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, vers 3h00 du matin. Ses funérailles devraient avoir lieu ce samedi, dans sa ville natale d’Opwijk.

Van der Elst a joué à Anderlecht (1972-1980), au New York Cosmos (1980-1981), à West Ham United (1981-1983) et au Sporting Lokeren (1983-1985). Avec Anderlecht, il a remporté (1972 et 1974), deux Coupes des Coupes (1976 en 1978), deux Supercoupes d’Europe (1976 et 1978) et quatre Coupes de Belgique (1972, 1973, 1975 et 1976).

Diable rouge à 44 reprises, il a disputé la finale de l’Euro 1980 en Italie, où la Belgique a été battue par l’Allemagne (2-1).

François Van der Elst est également le frère de Leo Van der Elst, joueur de l’Antwerp, du FC Bruges et de Charleroi et Diable rouge dans les années ‘80.