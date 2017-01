Le tourisme retrouve des couleurs à Bruxelles

Rédaction en ligne

Durement touché par le lock-down de novembre 2015 et les attentats de mars 2016, le tourisme à Bruxelles a retrouvé des couleurs ces dernières semaines, se réjouit la Région de Bruxelles-Capitale, qui veut redoubler d’efforts en 2017 pour promouvoir la capitale, via une campagne de promotion et un roadshow du ministre-président Vervoort à travers l’Europe.