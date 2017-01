Charleroi: sept ans de prison pour avoir violé une prostituée

Le 15 mars 2010, c’est une jeune femme nue et le corps ainsi que le visage tuméfié qui cherche du secours auprès d’un couple de fermiers de Rièzes, du côté de Chimay. « J’ai été enlevée à Charleroi, violée et battue », dit-elle. L’enquête conduira vers deux jeunes Russes, Sergueï et Nicolay, qui nient les faits. Nicolay a été acquitté. En revanche, Sergueï Avdevnin est condamné à 7 ans de prison.

Le 15 mars 2010, une femme au visage tuméfié et à moitié nue avait frappé à la porte d’une ferme de Rièzes. Avant de s’effondrer, elle avait pu balbutier qu’elle avait été violée à plusieurs reprises par deux individus.

Prostituée occasionnelle, la victime avait été embarquée de force dans un véhicule, alors qu’elle faisait le trottoir dans la rue Léopold à Charleroi. Les auteurs l’avaient immédiatement frappée avant de la forcer à se livrer à des rapports sexuels répétés. Lorsque les auteurs se sont aperçus qu’elle tentait d’appeler les secours, ils ont jeté son GSM et son portefeuille par la fenêtre. « Ils l’ont également menacée de mort et de l’enfermer dans une pièce afin qu’elle travaille pour eux », a affirmé le parquet, qui avait requis six ans de prison ferme à l’encontre de Sergeï Avdevnin et Nicolay Y.

Sergeï avait été confondu par son ADN en 2012, son empreinte génétique ayant été relevée dans la bouche de la victime. Après avoir nié les faits, celui-ci a reconnu à l’audience qu’il avait recouru aux services de la victime, le jour des faits, mais qu’il avait eu des relations tarifées avec elle.

Ce lundi, le tribunal a condamné Sergeï à sept ans de prison ferme, avec arrestation immédiate. L’absence de preuves à l’encontre de Nicolay a en revanche conduit à son acquittement.