Attention au Jeudi 19 février, 19h: un pic de consommation d'électricité devrait avoir lieu en France et chez nous

Une consommation de plus de 100.000 MW est notamment attendue en France jeudi prochain alors que plusieurs centrales nucléaires y font défaut et que le pays devra, à l’instar de la Belgique, importer de l’électricité pour pouvoir faire face à la demande. «La situation s’annonce plus tendue», reconnait-on chez Elia, «mais est sous contrôle».

Selon les prévisions du gestionnaire français du réseau à haute tension RTE, un pic de consommation de 101.800 MW devrait être atteint dans l’Hexagone le jeudi 19 janvier vers 19h00, ce qui constituerait un record absolu. Le dernier date en effet du 8 février 2012 avec 101.700 MW. Or, le pays ne peut actuellement plus compter sur l’ensemble de ses centrales nucléaires.

«C’est une situation inédite en France. Elle va devoir importer de l’électricité pour satisfaire la demande. Il n’y aura pas un jour plus tendu sur les réseaux cette année, voire l’année prochaine», prédit Damien Ernst, professeur en électromécanique à l’ULg.

Elia reconnait l’importance de la situation mais indique avoir suffisamment de moyens à sa disposition pour éviter toute pénurie. Le gestionnaire du réseau haute tension peut en effet recourir à ses réserves opérationnelles et n’exclut pas de faire appel aux réserves stratégiques si besoin afin d’arriver aux alentours des 13.000-13.500 MW nécessaires lors du pic de consommation de 19h00.