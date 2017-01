L'expo Harry Potter a attiré 350.000 visiteurs à Brussels Expo

Plus de 350.000 visiteurs se sont rendus à l’exposition Harry Potter organisée du 30 juin au 8 janvier derniers, dans le palais 2 de Brussels Expo, sur le plateau du Heysel, à Bruxelles.

Selon Philippe Close, échevin du Tourisme de la Ville de Bruxelles, et président de Brussels Expo, l’exposition ouverte sur plus de 200 jours, a attiré plus de visiteurs que celle de Paris. Elle a également permis l’engagement de quelque 15 personnes pendant 6 mois.

Il s’agit d’un «formidable succès», a commenté quant à lui Denis Delforge, CEO de Brussels Expo, soulignant que cet opérateur travaillait chaque année à développer son offre de loisirs. A côté de ses activités historiques d’accueil des Foires et salons, le groupe Brussels Expo diversifie ses activités depuis 2013 avec sa salle de concerts et spectacles, le Palais 12. Il propose également une série d’événements dont une exposition pour le grand public. La première a été Touthankhamon en 2011 qui avait attiré quelque 300.000 visiteurs en 6 mois.

D’autres expo-événements ont suivi tels que Gateway to Space, ou Titanic. La signature d’un contrat de 10 années avec le Cirque du Soleil fait partie de la même dynamique, a souligné M. Delforge.