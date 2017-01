Trois sans-abri soupçonnés d'une tentative d'assassinat à Bruxelles

Rédaction en ligne

Trois sans-abris âgés de 24, 34 et 45 ans ont été interpellés mercredi à Bruxelles et sont soupçonnés d’une tentative d’assassinat sur un autre sans domicile fixe. «Les jours de la victime sont toujours en danger», a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles, qui a requis un juge d’instruction et un médecin légiste.