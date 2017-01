STIB: il est désormais possible de charger instantanément sa carte Mobib à domicile

La STIB a annoncé jeudi une nouvelle étape dans la digitalisation des titres de transport qui en fait une première en Belgique: il est désormais possible de charger instantanément sa carte Mobib et d’en consulter le solde à domicile, en ligne, via un lecteur de carte et l’application Go Easy.

Depuis 2011, les voyageurs de la STIB peuvent charger des titres de transport et des abonnements sur leur carte MOBIB via le site internet de la STIB. Jusqu’ici, les titres ou abonnements achetés en ligne étaient chargés dans un délai de 24 heures sur la carte MOBIB lorsque le voyageur la passait devant un valideur en station ou un automate GO. Ce délai était de 4 jours maximum après l’achat si la première utilisation avait lieu sur un valideur présent dans un véhicule de surface.

Depuis jeudi, grâce à un simple lecteur de carte d’identité (eID) et à l’application Go Easy du site internet de la STIB (goeasy.stib.brussels), les voyageurs peuvent acheter leurs titres de transport et abonnements et les charger immédiatement sur leur carte personnelle ou BASIC, depuis leur domicile ou l’endroit où ils se connectent. Ils peuvent aussi vérifier, sans sortir de chez eux, le nombre de titres restants sur la carte MOBIB et la date de fin de leur abonnement, ou encore être avertis automatiquement à l’approche de la fin de validité de celui-ci.

Si l’utilisateur choisit de charger un abonnement, en fonction de son profil il peut directement bénéficier des tarifs préférentiels (tarif étudiant, BIM, etc.) auxquels il a droit et choisir la date de début de son abonnement.

Les voyageurs qui ne disposent pas d’un lecteur de carte peuvent toujours acheter leurs titres et abonnements via le site et les charger ensuite sur leur carte quand ils passent devant un valideur dans les délais en vigueur depuis 2011.

Les autres canaux de vente (BOOTIK, KIOSK, SHOP STIB et automates GO) sont maintenus.

La STIB lancera à partir du 24 janvier une vaste campagne d’information (web, affichages, spots publicitaires, ...) afin de faire connaître son nouveau service aux voyageurs. Des «cosy corner» itinérants vont être installés dans différentes stations, à proximité d’un automate GO, afin de permettre aux voyageurs de tester le rechargement en ligne.