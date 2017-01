Un Rixensartois condamné pour avoir cogné la tête de sa victime contre les rails et l'avoir laissée inconsciente!

Dix-huit mois de prison avec sursis pour Gregory, un Rixensartois condamné pour avoir poussé sa victime sur les voies de la gare de Genval, lui avoir cogné la tête contre les rails et l’avoir laissée là, inconsciente.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi Gregory M., un habitant de Rixensart âgé de 35 ans, à dix-huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis total. Alors qu’il le contestait, l’intéressé était poursuivi pour une tentative de meurtre commise le 23 juillet 2014 à la gare de Genval (Rixensart). Sous l’influence de l’alcool, il s’était disputé avec un tiers dans un train. Le prévenu a porté plusieurs coups à cette personne lorsqu’ils se sont retrouvés sur le quai de la gare : il a poussé la victime sur les voies, lui a cogné la tête contre les rails, et l’a laissée sur place inconsciente.

Ce sont des tiers qui sont intervenus pour le calmer et pour remonter la victime sur le quai avant le passage d’un train. La police a été appelée et lorsque les agents sont intervenus, le prévenu n’était pas calmé. Il criait qu’il voulait « tuer ce type » et que la place de sa victime n’était pas sur le quai mais sur les voies.

A l’audience, la défense avait contesté l’intention homicide en mettant en avant diverses contradictions dans les témoignages. Le tribunal, dans le jugement rendu jeudi, estime qu’il y a bien eu tentative de meurtre et fustige la minimisation des faits à laquelle se livre toujours le prévenu. Celui-ci obtient cependant un sursis en raison de sa situation personnelle.