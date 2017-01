Soyez prudents! La phase de pré-alerte a été activée sur les routes de Wallonie

La phase de pré-alerte routière a été activée jeudi à 18h en Wallonie en raison des précipitations hivernales significatives attendues durant la nuit prochaine sur l’ensemble de la Wallonie et en particulier sur les provinces de Liège, Luxembourg et Namur, annonce la Cellule d’action routière (CAR), qui était déjà passée en phase de vigilance renforcée quelques heures plus tôt.

La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires : rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d’épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires », explique la CAR, composée du Centre régional de crise de Wallonie, de la police fédérale de la route et du centre Perex.

Des restrictions des poids lourds de plus de 13 mètres sont envisagées pour les heures à venir mais une telle décision ne sera prise qu’en fonction de l’évaluation de la situation.

Il est recommandé aux usagers de la route de rester prudents et vigilants, en particulier sur le réseau secondaire, et de se renseigner quant aux conditions de circulation (via les sites http://trafiroutes.wallonie.be/trafiroutes/maptempsreel/ou http://www.inforoutes.be/). Pour ceux qui en ont la possibilité, il leur est conseillé de différer un peu leur départ demain matin, le temps que l’augmentation progressive du trafic ait un effet favorable sur les épandages et déneigements effectués au cours de la nuit.