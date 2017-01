Mobilisation pour éviter l'expulsion d'une famille rixensartoise

Il y a bientôt huit ans, la famille Mgroyan a dû quitter précipitamment l’Arménie. Elle a fui la guerre et les tensions ethniques et a trouvé refuge en Belgique. Le couple a quatre enfants, scolarisés à l’école communale du Centre à Rixensart et au Collège Notre-Dame des Trois Vallées à La Hulpe. Ils sont décrits comme exemplaires par leurs professeurs. « Les enfants et les parents sont très bien intégrés. La plus grande est en rhéto et a suivi toute sa scolarité chez nous », confie Anne Gossiaux, enseignante au Collège. « Je donne cours à sa petite sœur en 2 ème année mais la grande vient encore me montrer son bulletin. Nous sommes restées très proches. »

