Évacués, les migrants déjà de retour à la gare du Midi

Une trentaine de sans-abri se sont installés dans le tunnel de la gare du Midi, à Saint-Gilles, depuis le début de l’hiver. Parmi eux, des migrants venus de Calais après le démantèlement de la « jungle », toujours dans l’espoir de rejoindre le Royaume-Uni. Des places sont disponibles dans les centres d’hébergement, mais rien n’y fait, ils préfèrent rester dehors. « J’attends quelqu’un qui doit m’aider à passer vers l’Angleterre », nous avait confié l’une de ces occupantes.

Les autorités ne l’entendent toutefois pas de cette oreille et ce jeudi matin, la police locale a décidé de faire évacuer le campement de fortune. « Pour des raisons de sécurité », explique Marie Verbeke, porte-parole de la zone Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest). « Nous ne les avons pas expulsés comme ça, nous les avons redirigés vers les centres d’accueil qui ont encore des lits disponibles. Nous avons essayé de leur expliquer qu’ils y seront mieux. Si tous les centres spécialisés étaient complets évidemment, nous aurions été plus tolérants. »

L’évacuation s’est déroulée dans le calme, assure encore notre interlocutrice. Les policiers n’ont eu à procéder à aucune arrestation administrative. Les « expulsés » ne se sont pas opposés à l’intervention policière. Ils ne seront toutefois pas partis bien longtemps puisque dans l’après-midi, une quinzaine de personnes, des hommes seuls principalement, mais également quelques femmes et enfants, s’étaient réinstallées au même endroit. À même le sol, les policiers ayant également emporté leurs matelas.

La réaction de la police à ce retour des migrants vers la gare du Midi à lire dans l’édition digitale de La Capitale.