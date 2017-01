Intempéries: l'heure de pointe matinale sera compliquée

Un risque de verglas est attendu sur les routes durant la nuit prochaine en raison des températures négatives combinées aux précipitations hivernales qui devraient s’abattre sur le centre et l’ouest du pays. De la neige pourrait encore tomber durant la matinée, ce qui pourrait donner lieu à une heure de pointe compliquée, prévient jeudi l’Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer).

Les services d’épandage suivront l’évolution de la situation sur le terrain et déverseront leur sel quand ce sera possible. Mais ce ne sera pas évident de garder les routes sans neige ou sans glace durant toute la nuit et demain/vendredi matin, prédit-on. Une pluie abondante, suivie d’averses de neige et de neige fondante, est en effet prévue pendant la nuit prochaine et pourrait évacuer le sel qui avait été épandu préventivement.

Une nouvelle ligne de précipitations pluvieuses est en outre attendue vendredi matin sur le nord du pays. Etant donné qu’il n’est pas évident pour les camions d’épandage de se frayer un chemin durant l’heure de pointe matinale, les routes pourraient être glissantes et encore rallonger le nombre de kilomètres de ralentissements.

Il est demandé aux automobilistes qui le peuvent de reporter leurs déplacements jusqu’en fin de matinée.