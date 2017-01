Un premier trophée pour David Goffin en 2017: il espère désormais "atteindre la deuxième semaine" à l'Open d'Australie

David Goffin (ATP 11) a remporté ce vendredi, à Melbourne (Australie), le Kooyong Classic, un tournoi d’exhibition en préparation de l’Open d’Australie, qui débutera ce lundi, à Melbourne.

La finale, réduite à un set à cause de la pluie, a vu Goffin prendre la mesure du Croate Ivo Karlovic dans le tie-break 7-6 (7/2). Les deux hommes pourraient déjà se retrouver lors de la première levée du Grand Chelem, puisqu’ils peuvent se rencontrer au troisième tour en cas de qualification.

David Goffin se succède ainsi à lui-même au palmarès du Kooyong Classic, qu’il avait déjà remporté la saison dernière face à l’Espagnol Feliciano Lopez.

« Une bonne préparation »

« J’ai connu une bonne préparation et j’espère disputer un bon tournoi », a confié David Goffin avant sa finale sur la Kooyong Classic. Le Liégeois va désormais se concentrer pour l’Open d’Australie, où il espère s’offrir une place en deuxième semaine de compétition. Il jouera ce mardi contre un joueur issu des qualifications.

C’est la septième fois que David Goffin fait le voyage à Melbourne, où il a dû attendre l’an dernier pour enfin se distinguer, avec une accession en huitièmes de finale contre Roger Federer. « L’objectif est à nouveau d’atteindre la deuxième semaine », explique-t-il. « Ce ne sera pas évident, car avec la chaleur et le vent, les conditions de jeu sont très difficiles ici. C’est dur de contrôler la balle. L’an dernier, cela m’avait bien réussi. J’avais livré un excellent match contre Thiem au troisième tour. J’ai battu Murray à Abu Dhabi, mais cette victoire est un détail. Tout comme ma défaite contre Verdasco à Doha, où j’étais malade. En début d’année, le but est surtout de trouver de bonnes sensations. Et je pense que je suis bien reparti ».

« J’espère arriver un jour dans le top 10 mondial »

Onzième sur les tablettes de l’ATP, David Goffin peut même ambitionner d’intégrer le Top 10 en cas de belle performance à l’Australian Open. Il n’en fait certes pas une fixation. « Dans un coin de ma tête, j’espère évidemment y arriver un jour, mais cela demande une grande régularité dans les grands tournois durant toute une année », ajouta le Liégeois, qui est bien content que l’attention se focalise sur les Federer, Nadal et Djokovic. « Je n’ai pas besoin d’être comme Kyrgios, de provoquer un scandale, pour faire la Une des médias. J’essaie de me concentrer sur moi-même et cela me va très bien ».