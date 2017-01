Rik Vandenberghe, big boss d'ING, annonce son départ pour BESIX Group

Rik Vandenberghe a débuté sa carrière en 1984 à la Banque Bruxelles Lambert, où il a occupé diverses fonctions en Belgique et à l’étranger, jusqu’à sa nomination au poste de CEO d’ING Belgique en mai 2013.

«Après plus de 30 années passées au service d’ING, j’ai décidé de quitter le secteur financier. Je sais que je laisse ING dans les mains de personnes très compétentes. ING n’a jamais été dépendante d’individus mais bien de la force d’un travail d’équipe. Une équipe parée pour relever les nouveaux défis», a déclaré Rik Vandenberghe, cité dans un communiqué.

Le successeur de Rik Vandenberghe en tant que CEO d’ING Belgique sera annoncé «prochainement», sous réserve d’approbation par l’autorité de contrôle, a précisé ING.

Cette démission intervient alors que les négociations sociales entre la direction de la banque néerlandaise et les syndicats sont dans une mauvaise passe. Pour rappel, ING a annoncé, le 3 octobre dernier, sa volonté de supprimer, d’ici 2021, quelque 7.000 emplois, principalement en Belgique et aux Pays-Bas. Le nombre de licenciements secs sur le territoire belge atteindrait un maximum de 1.700. La direction souhaite également une fusion entre ING Belgique et sa filiale Record Bank, ainsi que la disparition de 600 agences sur les 1.250 que compte actuellement le réseau (ING et Record).