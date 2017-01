Bruxelles: Un accident mortel boulevard Émile Bockstael

Un homme de 85 ans a perdu la vie hier matin, percuté par une voiture sur le boulevard Émile Bockstael, au niveau du croisement avec la rue du Champs de la Couronne. Le conducteur du véhicule, un homme de 41 ans était sur son GSM, distrait, il n’a pas vu la victime qui traversait en dehors du passe pour piéton. Touchée au dos et à la tête, la victime décédera de ses blessures à l’hôpital de Jette.

Un terrible accident a eu lieu hier, jeudi, sur le boulevard Émile Bockstael à Bruxelles. Un homme de 85 ans a perdu la vie, percuté par une voiture au carrefour de la rue du Champs de la Couronne annonce la zone de police Bruxelles-Ixelles. C’est vers 9h21 que le conducteur d’une Volkswagen Touran venant de la rue des Artistes tourne à gauche pour emprunter le boulevard où il percute la victime, un homme âgé de 85 ans qui tentait de traverser la rue. La victime est alors projetée dans les airs et retombe sur son dos et sa tête. Le conducteur tente de lui porter secours mais la victime ne réagit pas, il appelle donc les services de secours. La victime succombera de ses blessures un peu plus tard à l’hôpital de Jette.

Le conducteur, un homme de 41 ans a été entendu par la police. Durant son audition, il a admis avoir été distrait car il utilisait son téléphone. Ses déclarations seront confirmées par les images de caméras de surveillance.