Pep Guardiola optimiste au sujet de Vincent Kompany: «Il s'est entraîné, il est de retour»

Vincent Kompany verrait-il enfin le bout du tunnel ? Après de longs mois à ronger son frein sur la touche à cause de différentes blessures, le défenseur belge de Manchester City pourrait faire son retour à la compétition. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Pep Guardiola en conférence de presse.

« Vincent Kompany s’est entraîné, il est de retour. Espérons qu’il puisse jouer et être utilisé pour la seconde partie de la saison », a déclaré le technicien espagnol. Et de poursuivre :« Nous ne pouvons pas nier le fait qu’il est très bon quand il est à son meilleur niveau. Il est fort mentalement et il sait ce qu’il doit faire ».

Kevin De Bruyne, de son côté, était souffrant mais a vaincu la maladie.

PEP: Kompany trained - he’s back. Hopefully he can play and be able to be used for he second part of the season. #efcvcity #mcfc — Manchester City (@ManCity) 13 janvier 2017