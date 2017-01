Avoriaz, 50 années d'avant-garde

Au coeur des Portes du Soleil, un des plus grands domaines skiables du monde, la station d’Avoriaz située à 1800 mètres d’altitude, fête ses 50 ans cette année. Une garantie de pistes enneigées lors des hivers plus tardifs de ces dernières années et surtout un dépaysement total, voulu à l’origine par son initiateur, le champion de ski Jean Vuarnet.

Visionnaire, ambitieux, avant-gardiste, le projet est un peu fou pour l’époque. Celle de l’automobile reine. Le morzinois ayant obtenu la concession sur des alpages d’altitude dans la foulée de sa victoire olympique en 1960 à Squaw Valley (USA), imagine une station de sports d’hiver écologique avant l’heure, sans voiture, au milieu des pistes et conçue entièrement autour du ski tout en s’intégrant au paysage. Il parvient à réunir autour de lui un promoteur audacieux en la personne de Gérard Brémont, actuel PDG de Pierre & Vacances - Center Parcs et un collectif d’architectes dont Jacques Labro qui dessine encore les nouvelles constructions d’Avoriaz. Nous sommes alors dans les années 60. Première construction à sortir de terre, l’hôtel des Dromonts est à l’image de la station, intemporel. Haut lieu du célèbre Festival du Film Fantastique d’Avoriaz il fut rénové récemment dans un esprit sixties revisité.

Innovation permanente

Cette continuité et ce renouvellement sont également des points forts de station savoyarde. Si l’offre «glisse» est gigantesque, l’après-ski n’est pas en reste. Outre une toute nouvelle salle de cinéma proposant les dernières productions, une patinoire en plein air et des animations hebdomadaires de qualité, c’est l’Aquariaz qui est notre coup de coeur. Un coin de tropiques à la montagne. Ce parc aquatique ravira petits et grands entre sensations fortes et détente.

La montagne comme terrain de jeu

Le côté ludique des sports d’hiver c’est la tendance de ces dernières années. Niveau glisse, Avoriaz dispose de 30 zones aménagées avec des degrés de difficulté variable. Des snowparks pour les plus jeunes et les familles ou d’autres pour les pratiquants confirmés, on notera ici encore la recherche constante d’innovation. Le Stash, mélange entre piste freeride et freestyle, élue meilleure destination glisse au monde par CNN en 2014, avec ses modules et obstacles en bois, est complètement dans l’esprit de la station.

Combat de boule de neige façon Hollywood, Human Bowling ou même partie de paintball au sein d’un snowpark, la dimension «gaming» c’est le fun garanti. Quoi de mieux pour s’immerger en montagne qu’une station qui répond aussi bien aux attentes des familles que des jeunes.