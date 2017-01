Elio Di Rupo réagit: "J'appelle Charles Michel à garder son sang-froid et à maîtriser ses propos..."

Le Premier ministre Charles Michel (MR) avait estimé que son prédécesseur Elio Di Rupo (PS) fait preuve «d’une démagogie invraisemblable», dans une interview publiée samedi dans les titres Sudpresse. Le libéral qualifie de «dérapage pur et simple» les propos tenus jeudi par le président du PS qui a estimé qu’aucun gouvernement n’avait été aussi dévastateur pour les conditions sociales depuis la IIe Guerre mondiale.

«Ce sont des déclarations indignes! Monsieur Di Rupo est tombé bien bas! Il a sombré dans une démagogie digne des discours d’extrême droite!», affirme le Premier ministre en cours d’interview. «Je ne veux pas personnaliser. Mais j’observe que Monsieur Di Rupo préfère attiser la haine. Il choisit l’outrance. La violence. La division des citoyens. Comparer la situation d’aujourd’hui à celle de la Deuxième Guerre mondiale, c’est faire preuve d’une démagogie invraisemblable! C’est faire le nid des extrémistes!», poursuit le libéral à l’encontre de son prédécesseur au 16 rue de la Loi.

«Les trois raisons du comportement scandaleux» de M. Di Rupo selon le Premier ministre sont «un cocktail de rancœur, d’aigreurs et qu’il a la trouille du PTB!"

Le communiqué d’Elio Di Rupo :

«Elio Di Rupo a pris connaissance avec stupéfaction des propos de Charles Michel ce samedi dans les journaux du groupe Sudpresse, le comparant à l'extrême-droite, parlant de "dérapage" et d'"attiser la haine" parce qu'il a osé estimer que ce gouvernement était, depuis des décennies, celui qui s'attaquait le plus à la sécurité sociale (voir extrait du discours ci-dessous).

"J'appelle Charles Michel à garder son sang-froid et à maîtriser ses propos. Il est évident que nous avons des divergences de vue sur la sécurité sociale et la politique du gouvernement, mais le débat d'idées peut se faire dans le respect de l'autre et avec correction."

"Après avoir reculé l'âge légal de la pension à 67 ans, diminué le remboursement des consultations chez le spécialiste et des médicaments, diminué le revenu des travailleurs à temps partiel et surtout (projet de loi déposé cette semaine) mis en péril le financement de la sécurité sociale pour les prochaines années, Charles Michel a manifestement du mal à défendre son bilan en matière de protection sociale et choisit la voie de l'outrance et des attaques personnelles pour détourner l'attention du fond du dossier. La politique mérite mieux que ça."

Elio Di Rupo partage néanmoins l’analyse de M. Michel lorsque celui-ci déclare que "la Belgique est un des pays qui a le mieux résisté à la crise grâce à ses amortisseurs sociaux". En effet, le modèle social belge est parmi les meilleurs au monde. C’est précisément la raison pour laquelle il importe de le protéger et de le renforcer, et non de le détruire comme s’y emploie actuellement le gouvernement MR N-VA.»