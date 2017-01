Procès du leader du Négatif Clan aux assises: un sac de vêtements de l'accusé chez l'un de ses amis

Les enquêteurs ont exposé vendredi, devant la cour d’assises de Bruxelles, qu’un sac de sport contenant des vêtements de l’accusé avait été découvert chez l’un de ses amis, non loin du lieu des faits. Yannick Mbombo Muteketa, un jeune homme de nationalité congolaise, âgé de 23 ans, est accusé d’une tentative de vol dans un night shop de Haren, en septembre 2014, avec la circonstance aggravante qu’un meurtre a été commis.

«Nous avons notamment retrouvé, dans des affaires appartenant à l’accusé, une carte Mobib au nom de F.E. Il s’agissait justement de l’une des deux personnes contrôlées par les policiers à la gare de Haren le 28 septembre 2014, vers 01h45, soit environ deux heures après» la tentative de vol, aggravée d’un meurtre, ont rapporté les enquêteurs.

«Nous avons ensuite constaté que le domicile de cette personne (F.E., ndlr) était situé à proximité du night shop de Haren où les faits ont été commis», ont-ils ajouté.

La police y avait alors effectué une perquisition. Elle avait saisi un sac de sport, qui correspondait à celui dans lequel l’accusé avait caché les vêtements qu’il portait lors du braquage mortel, selon sa propre description.

Mais le jeune homme avait, lui, raconté qu’il avait jeté ce sac dans un étang du parc des Trois Fontaines à Vilvorde.

«Le sac contenait des gants en latex et des vêtements décrits par l’accusé comme ceux qu’il portait le jour des faits. L’empreinte ADN de l’accusé a pu être décelée plus tard sur ceux-ci. F.E. a alors été privé de liberté et auditionné», ont poursuivi les enquêteurs.

Cet individu avait ensuite expliqué que l’accusé lui avait demandé de cacher ce sac mais qu’il ignorait tout du braquage mortel. Il avait été relaxé après son audition.

Yannick Mbombo Muteketa doit répondre, devant la cour d’assises, d’une tentative de vol commise dans un night shop, situé chaussée de Haecht à Haren, le 27 septembre 2014, avec la circonstance aggravante qu’un meurtre a été commis soit pour faciliter le vol, soit pour en assurer l’impunité.

Ce jour-là, vers 23h53, la police avait été appelée par trois clients du night shop, qui avaient découvert l’employé du magasin gisant dans une marre de sang derrière le comptoir.

La victime, plus tard identifiée comme étant Lakhveer Singh Toor, un jeune Indien de 23 ans, était décédée d’une seule balle, tirée dans le thorax, à très courte distance.

Le lendemain, vers midi, Yannick Mbombo Muteketa s’était présenté au commissariat de la rue du Marché au Charbon à Bruxelles et avait déclaré être l’auteur du crime.

En octobre 2014, suivant les indications de l’accusé, la police avait découvert l’arme du crime, un revolver Arminus, dans une habitation située rue Faider à Ixelles.

Celle-ci est connue dans un autre dossier récemment jugé par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir été le repaire de Négatif Clan, un groupe de rap mais aussi une bande urbaine très hiérarchisée qui était active dans le trafic de drogue et le proxénétisme.

Selon l’accusation, il existe de nombreux soupçons sur l’appartenance de Yannick Mbombo Muteketa à cette bande.

Le procès se poursuivra lundi.