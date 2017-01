L'esplanade de LLN: une plateforme citoyenne réclame une consultation sur l'extension

Constituée en octobre 2016 et rassemblant l’Association des habitants de Louvain-la-Neuve (AH), l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL), l’Association des commerçants de la Dalle ainsi qu’une vingtaine d’associations, une plateforme citoyenne demande une consultation populaire sur le projet d’extension du centre commercial L’esplanade, à Louvain-la-Neuve. Cette extension, projetée par le groupe Klépierre, devrait ajouter 20.000 mètres carrés de superficie commerciale aux 30.000 mètres carrés actuels. Ce qui, pour les opposants, ne sera pas sans impact sur Louvain-la-Neuve.

Dès octobre 2015, l’AH et l’AGL avaient déjà lancé un appel aux autorités universitaires et politiques en leur demandant de changer de cap, prônant plutôt des projets qui soutiennent la production et le commerce de proximité, les circuits courts ainsi que l’économie équitable. L’appel avait été signé par 2.500 personnes. « Nous sommes en 2017 et les responsables politiques ne se sont toujours pas préoccupés de savoir ce qu’en pense la population. Voilà pourquoi une plateforme citoyenne s’est constituée, composée d’associations, de commerçants et d’habitants. Ensemble ils souhaitent que chacun puisse faire entendre sa voix, quelle qu’elle soit », indiquent-ils.

10 % de la population

Avant que la demande de permis d’urbanisme ne soit introduite et alors que le permis socio-économique a déjà été délivré en 2014, la question que la plateforme veut voir poser aux habitants est la suivante : « En tant qu’habitant(e) ou étudiant(e) domicilié(e) à Ottignies Louvain-la-Neuve, souhaitez-vous une extension du centre commercial L’esplanade ? ».

La plateforme citoyenne vient d’obtenir le formulaire permettant de récolter le nombre de signatures suffisant pour l’organisation d’une consultation populaire, comme le permet depuis 2012 le Code de la démocratie locale en Région wallonne. « Ce nombre correspond à 10 % de la population éligible, soit 3.200 signatures. C’est ce à quoi s’attelle dès à présent la plateforme sur tout le territoire communal », indiquent les responsables.