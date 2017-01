Les Diables en Premier League: Eden Hazard à l'assist, Vertonghen blessé, Benteke muet (vidéos)

De nombreux Diables foulaient les pelouses anglaises pour le compte de la 21e journée de Premier League. Si Jan Vertonghen est sorti blessé avec Tottenham, Eden Hazard s’est illustré avec Chelsea, qui a renoué avec la victoire, en donnant un assist sur le premier but des Blues.

Leicester City - Chelsea (0-3)

Chelsea s’est imposé samedi au King Power Stadium de Leicester (0-3) dans le cadre de la 21e journée de Premier League. Titulaire, Eden Hazard a permis à Marcos Alonso d’ouvrir le score avant de céder sa place à la 79e. Thibaut Courtois était également présent dans le onze de base des Blues alors que Michy Batshuayi est monté à la 84e.

Après treize succès de rang en Premier League, l’équipe d’Antonio Conte avait connu la défaite à Tottenham il y a dix jours (2-0). Symboliquement, c’est sur la pelouse de Leicester, champion en titre, que Chelsea a repris sa marche en avant, s’affirmant plus que jamais comme le candidat numéro un à la succession des ’Foxes’. En effet, les ’Blues’ comptent sept longueurs d’avance sur Tottenham au classement.

Eden Hazard a, une nouvelle fois, été déterminant pour son équipe. Dos au but, il a judicieusement glissé le ballon à Marcos Alonso, dont le tir n’a laissé aucune chance à Kasper Schmeichel (0-1, 6e). C’est le troisième assist en championnat pour le Brainois.

En deuxième mi-temps, l’Espagnol y est allé d’un doublé sur une frappe déviée par un défenseur adverse dans ses propres filets (0-2, 51e). Pedro, qui a créé le décalage d’un beau geste technique, a donné au score son allure définitive d’une tête qui a lobé Wes Morgan (0-3, 71e).

Tottenham - WBA (4-0)

Tottenham s’est imposé 4 à 0 face à West Bromwich dans le premier match de la 21e journée du championnat d’Angleterre dimanche grâce notamment à trois buts de Harry Kane. Côté belge, Jan Vertonghen est sorti blessé.

Quatre belges étaient présents sur la pelouse au coup d’envoi de cette rencontre de Premier League. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé étaient titularisés du côté de Tottenham alors qu’en face Nacer Chadli débutait la rencontre pour West Brom face à son ancien club.

La marque à la pause indiquait 2 à 0 pour les Spurs avec un but d’Harry Kane et un but contre son camp de Gareth McAuley. Harry Kane allait asseoir la domination de Tottenham en seconde période en inscrivant deux nouveaux buts.

Nacel Chadli est descendu peu après l’heure de jeu à la 62e, alors que, deux minutes plus tard, Jan Vertonghen devait quitter le terrain après s’être tordu la cheville (64e).

Toby Alderweireld a joué tout le match alors que Mousa Dembélé est sorti à la 83e minute.

West Ham - Crystal Palace (3-0)

Crystal Palace, avec Christian Benteke à la pointe de son attaque pendant toute la rencontre, a été nettement battu sur le terrain de West Ham (3-0). Si les Eagles ont longtemps résisté, ils ont encaissé trois buts lors de la dernière demi-heure. Sofiane Feghouli (68e), Andy Carroll (79e) et Manuel Lanzini (86e) ont marqué..

Burnley - Southampton (1-0)

Burnley a remporté, sur le plus petit des écarts, son duel samedi face à Southampton (1-0), comptant pour la 21e journée de Premier League. Titulaire, Steven Defour est sorti à la 74e.

Le seul but de la rencontre a été marqué par Joey Barton sur coup franc (78e). Le joueur, revenu à Burnley fin décembre après une demi-saison compliquée aux Rangers, était monté cinq minutes auparavant.

Sunderland - Stoke City (1-3)

Adnan Januzaj et Jason Denayer ont joué toute la rencontre avec Sunderland mais n’ont pas pu empêcher la défaite des Black Cats face à Stoke City (1-3). Tout était dit à la 34e, quand Peter Crouch a planté le troisième but des Potters. Auparavant, Marko Arnautovic avait inscrit un doublé (15e et 22e). Jermaine Defoe a sauvé l’honneur des siens (40e). Januzaj a écopé d’un carton jaune (90e+5).

Watford - Middlesbrough (0-0)

Watford, avec Christian Kabasele sur le flanc droit de la défense pendant 90 minutes, a dû se contenter d’un point contre Middlesbrough (0-0). Malgré une sensible domination, les Hornets ne sont pas parvenus à marquer.

