Triste flop pour la pièce de théâtre d'Actiris censée impliquer les jeunes demandeurs d'emploi

« On va attendre encore un peu. On ne sait jamais, ils vont peut-être venir », suggère Nathalie Hasaert, la directrice de la section emploi d’Actiris. Comme son nom l’indique, la pièce de théâtre « Ceci n’est pas une convocation », n’est bel et bien pas une convocation… « Ce n’est pas évident d’attirer les jeunes demandeurs d’emploi. C’est sur base volontaire, on ne veut pas que ça devienne une contrainte », précise la directrice.

« Nous espérons qu’avec le bouche-à-oreille, il y aura plus de jeunes présents lors des dernières représentations le 17, le 18 et le 20 janvier », précise la directrice Nathalie Hasaert.

Mais pour que l’oreille entende la nouvelle, encore faut-il qu’il y ait une bouche présente…

