Cédric, 21 ans, regardait l'état de sa voiture après avoir glissé sur une plaque de verglas: il a été mortellement fauché

Localement, les chutes de neige avaient rendu les chaussées glissantes. Vers minuit, un premier accident s’est produit sur l’A19 en direction de Courtrai, à hauteur de la sortie vers Wervik. Une voiture a glissé et effectué un tonneau. Trois personnes ont été blessées, dont le conducteur qui a été admis à l’hôpital. Sur l’E17, entre Deerlijk et Harelbeke, un véhicule en a embouti deux autres, faisant six blessés légers.

Au total, plus de 20 accidents ont eu lieux ce week-end dans la province. Mais l’accident aux conséquences les plus dramatiques s’est déroulé à Oekene. Cédric Raes, un jeune garçon de 21 ans, était sorti de sa voiture sur la E403 pour constater les dégâts après que son véhicule soit sorti de la route. Au même, un jeune homme de 25 ans perdait le contrôle de sa voiture et fauchait malencontreusement Cédric. « Mon fils a tout fait pour le sauver après le choc », a expliqué à nos confrères du Nieuwsblad la mère du conducteur qui a fauché Cédric. « Il est choqué et ne veut pas parler. C’est horrible, nous présentons nos condoléances à la famille ».