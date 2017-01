Le flop de Miss Belgique sur AB3: vous étiez deux fois plus de téléspectateurs devant… Miss France!

La cérémonie de Miss Belgique, diffusée ce samedi sur AB3, en Wallonie, n’a pas vraiment passionné les foules : ils étaient moins de 130.000 téléspectateurs devant la chaîne privée. TF1, RTL-TVI, La Une et France 2 se permettent même de devancer AB3 dans les audiences.

Le CIM a révélé ses audiences pour ce week-end et elles ne sont pas à l’avantage d’AB3… La chaîne privée, qui diffuse depuis 2014 l’élection de Miss Belgique, n’a pas vraiment réussi à attirer les téléspectateurs avec sa cérémonie, que beaucoup ont considéré comme « manquée »… Devant le show diffusé depuis La Panne, ils n’étaient que 127.000 francophones contre 145.000 en 2015 et seulement 97.000 en 2014. On est bien loin de la soirée de Miss France qui fait un tabac tant chez nos voisins français… que chez les téléspectateurs belges !

En effet, la dernière cérémonie de Miss France, diffusée le 17 décembre dernier sur TF1, a rassemblé près de 250.000 téléspectateurs belges, soit près de deux fois plus que Miss Belgique sur AB3.

Sur la soirée de samedi, c’est TF1 qui a été le plus suivi avec le divertissement « Cette Soirée-là » (340.000 téléspectateurs), devant RTL-TVI, avec les nouveaux épisodes de « Cauchemar en cuisine » (322.000 téléspectateurs).