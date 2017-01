Jawad, le logeur présumé, a écrit au juge Herbaut pour clamer son innocence: "Vous attendez quoi je pète une durite"

Soupçonné d’avoir hébergé plusieurs membres du commando du 13 novembre pendant leur cavale, Jawad Bendaoud est actuellement incarcéré à la prison de Villepinte. C’est de là que, le 1er octobre dernier, comme l’écrivent nos confrères de TF1, « Jawad le logeur » a écrit une lettre à l’attention de Jean-Marc Herbaut, juge à la section antiterroriste de Paris. Une lettre de trois pages dans laquelle l’homme de 30 ans assure "péter un plomb" tout en répétant qu’il est innocent.

"Vous êtes juge d’instruction, on aurait dis vous êtes scénariste (…) vous attendez quoi je pète une durite", écrit-il in extenso avant d’évoquer la soirée du fameux vendredi 13 novembre 2015 ("j’étais dans le salon avec mon père je mangais des lentilles au bœuf") et sa rencontre avec Abdelhamid Abaaoud, Chakib Akrouh et Hasna Aït-Boulahcen, la cousine d’Abaaoud. "J’ai senti un truc louche mais jamais j’aurais pu imaginer une seule seconde que je venais de serrer la main et offert un toit du coca cherry, de l’oasis aux individus qui venait de commettre les pires attentats perpetré en France".

Un peu plus d’un an après les faits, le jeune homme affirme « avoir tout perdu » et implore le juge de lui donner une nouvelle chance, dans un nouvel extrait que nous publions sans modification. "Vous cherchez quoi au juste qu’a force de craquer je comette l’irréparable je suis quelqu’un de violent depuis tout jeune (…) si je commet un acte violent on va dire c’est un terroriste Jawad mais mort de rire. Plus jamais de ma vie je referais quoi que ce soit d’illégal quitte à manger des conserves au Resto du Cœur, la poisse me colle à la peau", termine celui qui avait mis le feu à sa cellule, en septembre dernier.