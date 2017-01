100 patrons à votre disposition pour un speed-coaching le 11 février à Waterloo

Durant les trois matinées de l’opération - le 4 février à Namur, le 11 février à Waterloo sur le site de la Chapelle musicale Reine Elisabeth et le 18 février à Liège-, chaque patron a la possibilité de recevoir en face à face 21 personnes durant dix minutes, de 9h à 13h. Les visiteurs s’inscrivent sur le site www.100patrons.be, qui reste ouvert jusqu’à la veille de chaque matinée. Les inscriptions sur place, le jour J, sont impossibles.

Chaque visiteur qui se présentera à l’accueil aux équipes de Trace, se verra remettre un planning personnel, reprenant l’heure de chaque rendez-vous, le nom et le numéro de table de chaque patron. Une musique marque le début et la fin de chaque entretien.

Selon les cas, les conseils porteront sur la présentation du CV, sur l’attitude générale ou encore sur la pertinence de telle ou telle option stratégique, à la lumière de la propre expérience des patrons rencontrés. Ces derniers ont la possibilité de recommander en direct un visiteur à un autre patron, qui aura à son tour l’opportunité d’échanger, d’écouter et, peut-être, d’éprouver un coup de foudre professionnel.

Un nouveau patron

C’est André Van Hecke, homme de pub et de com’, spécialiste des réseaux et des interactions, qui a imaginé et développé en 2008 au Cercle de Wallonie, à Namur, l’opération «100 Patrons pour 100 Jobs» - rebaptisée depuis «100 Patrons » pour accentuer le fait qu’il ne s’agit pas d’un salon de l’emploi. André Van Hecke n’est plus l’administrateur-délégué du Cercle de Wallonie et du Cercle Chapel. Il souhaite plein succès à la dixième édition de « 100 Patrons » qui sera portée à Namur, Waterloo et Liège par le président du Cercle de Wallonie, Pierre Rion, et par l’économiste et homme de média Amid Faljaoui.

«100 Patrons» est avant tout une opération de speed-coaching, de conseil express. Elle donne lieu à de nombreux entretiens complémentaires et, finalement, à plus d’une centaine d’engagements. C’est le cas pour Sudpresse, représenté par son directeur général - et ancien DRH - Pierre Leerschool, qui y recrute une à deux personnes chaque année.