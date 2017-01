Romanie Schotte, Miss Belgique, en remet une couche: "Les médias wallons essaient de me saboter!" (vidéo)

La polémique autour du message à caractère raciste publié sur Instagram par la nouvelle Miss Belgique Romanie Schotte ne cesse de prendre de l’ampleur. L’Anversoise, couronnée à La Panne samedi dernier, se défend ainsi de toute forme de racisme et affirme que l’émoticône « caca » envoyé après l’utilisation du terme « Ce nègre » par un de ses amis, n’est en fait pas un étron mais plutôt… « un cornet de glace au chocolat ». « Cette polémique est ridicule », ose même la jeune femme de 19 ans.

Romanie Schotte s’est également confiée dans la presse flamande. Pour la Gazet van Antwerpen, Miss Belgique affirme ainsi que cette polémique n’a pas lieu d’être : « Cette émoticône n’avait pour moi rien de raciste. Tout le monde fait des fautes. Je n’avais jamais eu de réaction suite à cette photo, mais dès que vous devenez connue, tout ce que vous dites est regardé à la loupe. Je vais donc devoir être plus prudente », explique-t-elle. « Et je ne suis pas raciste, je suis ouverte à toutes les cultures. J’ai notamment donné une interview chez RTL-TVI (voir ci-dessous) et là-bas, cinq hommes noirs sont venus vers moi pour un selfie (sic). Et je l’ai fait avec plaisir ».

Elle estime que cette polémique vient avant tout… du sud du pays. « C’est une manœuvre pour me saboter. Chez certains médias wallons, ils ne supportent pas le fait qu’une Flamande ait une nouvelle fois gagné le concours, et cherchent donc le bâton pour me battre. C’est dommage, car à l’étranger, ils ne se demandent pas si souvent si Miss Belgique est wallonne ou flamande. Nous sommes le pays des frites et du chocolat, et que la Miss parle français ou néerlandais, cela n’intéresse pas les étrangers. »

Elle confie toutefois qu’elle ne s’arrêtera pas de publier sur les réseaux sociaux. « Je préférerais ne pas créer d’autre scandale mais je continuerai de publier sur les réseaux sociaux. (…) Il y a encore ces prochains jours et semaines de très beaux shooting photos à mon agenda ».