Claude Parmentier: «J'ai toujours exercé mes fonctions avec probité et dans le respect des règles»

«Depuis quelques jours, mon nom est cité dans les médias. Je suis extrêmement meurtri par certains propos que j’ai entendus. Et cette situation est devenue intenable pour moi tant du point de vue professionnel que personnel», affirme M. Parmentier dans une réaction à l’agence Belga.

«J’ai donc décidé de remettre ma démission comme chef de cabinet adjoint du ministre Paul Furlan. J’espère ainsi pouvoir ramener un peu de sérénité dans les débats. Je le fais avec beaucoup d’émotion parce que, toute ma vie, j’ai eu à coeur d’exercer ma fonction politique avec probité et dans le respect total des règles. Jamais je ne me suis écarté de cette ligne de conduite», ajoute celui qui est aussi bourgmestre de Wanze.

«Je souhaite rappeler que j’ai toujours déclaré tous mes mandats et respecté les plafonds de rémunérations fixés par les décrets. Ceux qui me connaissent savent le temps et l’énergie que je consacre à mes fonctions politiques et professionnelles, toujours guidé par la recherche permanente du bien public. C’est, à mes yeux, la meilleure réponse que je puisse apporter aux critiques dont je fais l’objet aujourd’hui.»

M. Parmentier, chef de cabinet adjoint en charge des Pouvoirs locaux au cabinet Furlan, a démissionné lundi soir de cette fonction après la révélation d’un conflit d’intérêts dû à un mandat privé d’administrateur rémunéré au sein de Nethys, filiale privée opérationnelle du holding public liégeois Publifin.