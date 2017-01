Plus de 40.000 conducteurs contrôlés lors du "Week-end sans alcool au volant"

Plus de 40.000 conducteurs ont été contrôlés lors de l’opération «Week-end sans alcool au volant», qui s’est tenue de vendredi soir à lundi matin, annonce la police fédérale dans un communiqué. Au total, 852 conducteurs étaient sous influence, soit 2,12% des personnes contrôlées, un chiffre en faible diminution par rapport à 2016 (2,28%). Près de 190 d’entre eux se sont vus retirer leur permis de conduire immédiatement.

«Le nombre de conducteurs sous influence est moins élevé. C’est une évolution positive mais les résultats confirment qu’il y a encore des conducteurs qui prennent le volant sous influence malgré, entre autres, l’annonce de l’opération via les médias», regrette la police fédérale.

Outre les contrôles d’alcool, 169 tests salivaires ont été effectués pour détecter une éventuelle consommation de stupéfiants. Septante tests se sont révélés positifs et ont conduit à des retraits de permis immédiats.

L’an dernier, 34.849 conducteurs avaient été contrôlés, contre 40.238 en 2017. Cette augmentation a été «positivement influencée par la participation d’un plus grand nombre de zones de police», indique le communiqué, précisant que 136 zones de police locale et la police fédérale de la route ont participé à l’opération. «Un certain nombre de zones (...) ont toutefois dû annuler ou diminuer le nombre de contrôles prévus en raison des interventions liées aux conditions hivernales.»