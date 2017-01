Un agent de joueurs de Braine-l'Alleud trop amateur condamné à 12 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné ce mardi K. M., un habitant de Braine-l’Alleud âgé de 44 ans, à douze mois d’emprisonnement avec sursis. L’homme a également reçu une amende ferme de 3.000 euros et une interdiction professionnelle de cinq ans a aussi été ordonnée à son encontre.

Ancien vendeur de pizzas, l’habitant de Braine-l’Alleud s’était lancé avec un certain succès, en 2010, dans la profession d’agent de joueurs de football. Sa société est tombée en faillite après quatre ans: divers manquements sont apparus comme le non-paiement de la TVA, ou la confusion entre le patrimoine de la société et celui du prévenu.

Une des premières opérations concrétisée par le prévenu lui avait rapporté 120.000 euros mais, pris par sa nouvelle vie entre l’Europe et l’Afrique où il recrutait de jeunes talents prometteurs, l’habitant de Braine-l’Alleud a oublié de remplir ses obligations en matière de TVA. Il avait également tendance à confondre le patrimoine de sa société et le sien, et a été victime, selon son avocat, de la concurrence impitoyable d’un milieu où nagent quelques requins.

« La valeur d’un joueur peut rapidement évoluer : les clubs n’honorent pas toujours leurs engagements. Certains me devaient de l’argent. J’ai aussi fait preuve de négligences administratives », avait indiqué à l’audience le prévenu qui était poursuivi pour abus de biens sociaux, détournement d’actifs, aveu tardif de faillite et non-présentation de comptes au curateur.