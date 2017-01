Le Westland Shopping Center à Anderlecht restera fermé au moins jusqu'à jeudi inclus

Des expertises ont été menées dimanche et lundi et, sur la base des premières conclusions, le propriétaire a décidé de fermer temporairement l’accès au centre commercial, dont le faux plafond en question couvre les deux étages sur toute la longueur.

Aucune date de réouverture n’a encore été précisée mais ce ne sera «ni mercredi, ni jeudi», déplore d’ores et déjà la direction du Westland Shopping Center, qui est à la recherche de solutions opérationnelles afin de rouvrir les lieux le plus vite possible.

Selon elle, les commerçants se montrent quant à eux compréhensifs. L’analyse de l’impact économique de cette fermeture aura lieu ultérieurement, précise la direction.