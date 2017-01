À l'IPES de Tubize, les profs désertent leur classe: «Trop mal aux yeux pour donner cours. Vous devez donc aller à l'étude»

Plusieurs parents d’élèves de l’IPES de Tubize en ont marre. En cause : l’absentéisme des professeurs qui devient de plus en plus la règle générale. La réussite des études de leurs enfants est mise en péril.

« C’est une catastrophe ! » Evelyne (prénom d’emprunt), maman de deux jeunes filles inscrites à l’IPES de Tubize, n’en peut plus. Depuis la rentrée de septembre, les professeurs de ses enfants sont sans cesse absents. « Ma plus jeune est en deuxième. Lors du premier semestre, elle n’a pas eu cours de néerlandais. Sur six examens, ma fille a eu six échecs. Vous trouvez ça normal ? », s’indigne-t-elle.

Son témoignage complet et la réaction de la députée provinciale Isabelle Kibassa-Maliba à découvrir sur notre nouvelle plateforme digitale.