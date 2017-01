Le mauvais temps en Europe a des conséquences dans nos grandes surfaces: certains fruits et légumes se font de plus en plus rares

Selon une enquête relayée par Het Nieuwsblad, le mauvais temps en Europe joue un bien mauvais tour aux grandes surfaces belges concernant la distribution de fruits et légumes. Chez Delhaize et Carrefour par exemple, on commence à manquer de salades.

Le mauvais temps au sud de l’Europe a de bien mauvaises conséquences sur l’approvisionnement de nos supermarchés. En Espagne, les importantes pluies des dernières semaines ont ralenti les cultures alors qu’en Italie, c’est la neige qui joue un mauvais tour aux producteurs.

« Malheureusement, on en voit les conséquences dans nos magasins », souligne Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize à nos confrères du Nieuwsblad. « Les légumes à feuilles, comme les épinards ou les salades, et les courgettes sont de plus en plus rares dans nos rayons. Pour certains produits, nous recevons des propositions, mais leur qualité est médiocre. Nous ne pouvons vendre aux clients ce que nous ne coudrions pas dans notre assiette », explique-t-il.

Chez Carrefour, on connaît les mêmes problèmes : « On commence à être à court de tomates. Et il faut s’attendre à ne plus trouver d’épinards chez nous dans les prochaines semaines », explique Baptiste van Outryve. « La qualité est tout simplement mauvaise. Il faut attendre de nouvelles cultures. En attendant, les clients devront opter pour des produits surgelés »