Open d'Australie: Steve Darcis se défait du 54e mondial Diego Schwartzman et s'offre une première qualification pour le 3e tour

Steve Darcis (ATP 71) s’est qualifié pour la première fois de sa carrière au troisième tour de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem. Mercredi, le Liégeois, 32 ans, a battu l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 54) en quatre sets, 6-3, 6-3, 2-6, 6-4, après 2h32 de match.

Dans le premier set, Darcis a breaké dès les deux premiers services de son adversaire, prenant directement le large. Il a remporté cette manche 3-6. Dans le deuxième set, Darcis faisait le break dans le quatrième jeu et l’emportait 6-3. Le troisième set était à l’avantage de l’Argentin. Darcis perdait son premier service et ne parvenait pas à refaire son retard. Schwartzman revenait ainsi dans la partie (6-2). Dans le quatrième set, Darcis a fait le break dans le cinquième jeu. La première balle de match était la bonne : Schwartzman envoyait le ballon dans les filets et Darcis pouvait fêter sa première qualification au troisième tour de l’Open d’Australie.

Lundi, Darcis avait remporté le premier match de sa carrière dans le tableau final à Melbourne en prenant la mesure de l’Australien Sam Groth (ATP 162) 3-6, 6-3, 6-2 et 6-2

Au tour suivant, le Liégeois affrontera le vainqueur du duel entre l’Italien Andreas Seppi (ATP 89) et la star locale Nick Kyrgios (ATP 13), 14e tête de série.

Jeudi, toujours pour le deuxième tour, David Goffin (ATP 11) affrontera le Tchèque Radek Stepanek (ATP 102).