Des photos de vos amis nus ou la vidéo d'un accident horrible sur Facebook? Attention, il s'agit d'un virus! (vidéo)

Le message est connu des utilisateurs de Facebook depuis près de trois ans, et pourtant, il semble faire sa réapparition depuis plusieurs jours sur le célèbre réseau social. Un de vos amis indique ainsi soit en message public, soit dans un groupe privé, qu’il souhaite désormais révéler ses fameuses photos et vidéos de lui ou elle, nu(e).

« Ça me gonfle sérieux !!! Suite aux rumeurs qui courent sur moi je préfère clarifier la chose moi-même ! Oui j’ai fait des photos et quelques vidéos nues de moi ! Je ne sais pas comment certains ont pu les avoir et les faire tourner sur Facebook… Pour les curieux voici quelques photos, comme ça tout le monde les aura vues… », explique ainsi le message.

Avec en bas du statut, un lien, qui n’est en fait rien d’autre qu’un virus ! Qui se permet ainsi d’entrer dans votre ordinateur grâce à cette porte d’entrée offerte par Facebook.

Depuis peu, un autre message avec le même type de lien apparaît également sur les murs de nombreux utilisateurs. Cette fois, le message évoque un terrible accident et une demande d’identification des victimes. « Il y a eu un grave accident qui s’est produit aujourd’hui, cet accident a entraîné 5 vies et plusieurs blessés, dans les personnes mortes on dénombre une FEMME ENCEINTE avec DEUX ENFANTS en plus deux ADOS. Vraiment sa me rend triste de devoir vous le dire cette manière, c’est vraiment triste. Voici quelques photos et vidéos, en cliquant sur le lien ci-dessous vous pouviez voir si vous les connaissez ou pas », explique le message.

Bref, si vous voyez ce type de statut ou des liens de type « newmyaccount » ou « muitotop », faites bien attention et ne cliquez pas. Si un de vos amis est victime de ce type de virus, prévenez-le, supprimez ses messages et indiquez à Facebook qu’il s’agit de spams dont votre ami est victime. Ce dernier doit également regarder aux applications qu’il a autorisées sur son compte Facebook : ce sont ces applications qui peuvent être à l’origine du virus. Pour ce faire, il vous suffit d’aller sur les paramètres de votre compte puis sur « Applications ». Vous pourrez alors voir quelles applications sont connectées à votre compte.