Un crowdfunding lancé par la ferme du Biéreau de Louvain-la-Neuve!

La ferme du Biéreau, ancienne ferme de Louvain-la-Neuve accueillant désormais des concerts et événements culturels, a annoncé mercredi le lancement d’une campagne de crowdfunding pour financer sa rénovation.

Les écuries, aile la plus ancienne du bâtiment, et la cour sont en mauvais état. La rénovation est estimée à 1,25 million d’euros. La Ville d’Ottignies, l’Université catholique de Louvain, la Province du Brabant wallon et la Région wallonne ont apporté leur soutien financier mais 170.000 euros restent encore à trouver.

« Pourquoi ne pas offrir la possibilité à chacun de faire grandir et évoluer la ferme ? Nous croyons aux chances qu’offrent les financements alternatifs, et le crowdfunding est en parfaite adéquation avec les valeurs du lieu : une maison de toutes les musiques, pour tous. La ferme propose donc désormais à son public mais aussi aux entreprises de la région qui veulent soutenir les rénovations des écuries de devenir « articulteurs » », indiquent les responsables de la ferme du Biéreau.

L’objectif de la rénovation est de transformer les écuries, pour l’automne 2018, en espace pour accueillir les petits concerts, les soirées dansantes ou encore les répétitions organisées par la ferme ou des associations extérieures. Elles constitueraient ainsi une extension aux infrastructures actuelles qui accueillent près de 40.000 visiteurs par an dans le cadre de concerts et de festivals. Un projet dont tout le monde profitera donc... à condition qu’il se réalise.