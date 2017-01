Un 4ème refus pour le permis d'urbanisme de la nouvelle mosquée de Court-Saint-Etienne...

« Je n’ai plus de mot. C’est dégueulasse », souligne Abdelhafid Jellouli, coordinateur du projet de la mosquée Assalam. La communauté musulmane stéphanoise vient en effet de se voir, une nouvelle fois, refuser le permis d’urbanisme pour bâtir la future mosquée sur l’emplacement de l’ancien home Chantebrise à l’avenue des Combattants. Il s’agit du quatrième refus qui lui est opposé. « Il existe une communauté musulmane à Court-Saint-Etienne depuis plus de 50 ans et tout le monde est d’accord pour dire que notre communauté n’a jamais posé de problème », expose le coordinateur. « Cela fait presque 50 ans qu’il y a une mosquée à Court-Saint-Etienne et tout le monde est d’accord pour dire que la mosquée actuelle, dans un ancien dépôt, n’est absolument pas adaptée. La communauté a donc décidé de financer elle-même, entièrement, la construction d’une nouvelle mosquée. »

