Une mobilisation au-delà des partis en faveur d'un projet d'école secondaire à Genappe

Toutes trois originaires du Brabant wallon, les députées Anne Lambelin (PS), Hélène Ryckmans (ECOLO) et Valérie De Bue (MR) ont décidé de s’associer afin d’inciter la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine Schyns, à prendre une décision claire concernant l’ouverture d’une école secondaire à Genappe. « Alors que Madame Milquet semblait favorable à de nouvelles ouvertures telles que celle proposée par le projet NESPA, sa successeur tarde, quant à elle, à se prononcer et ce, malgré les nombreuses interpellations. Pourtant, s’appuyant sur une sérieuse étude de terrain ainsi que sur des données plurielles, provenant notamment du SEGEC, l’ASBL NESPA a, également, pu démontrer le cruel manque d’école secondaire dans la zone concernée : 40.000 habitants sans école secondaire pour une moyenne wallonne de 11.000 habitants pour une école secondaire », indiquent les trois Brabançonnes, par voie de communiqué. Cependant, la création d’une nouvelle école se voit refuser par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles tant que la zone n’est pas officiellement déclarée en tension démographique par l’administration. « Une nouvelle étude, envoyée par l’administration à la ministre en septembre 2016, confirmant la tension démographique dans cette zone, devrait être validée par la prochaine séance du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. » Très récemment, un autre projet, porté par le Collège archiépiscopal Père Damien, convoitant également le site de l’ancienne sucrerie de Genappe, a été déposé, « ce qui oblige le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à opérer un choix qui risque de faire renaître une tension entre les réseaux. »

Les avantages de NESPA

Dès lors, les députées brabançonnes wallonnes attendent de la ministre qu’elle se positionne rapidement sur le dossier en tenant compte de données objectives. « Entrent en ligne de compte : la répartition géographique, la diversité de l’offre des réseaux et des projets pédagogiques ainsi que la continuité pédagogique et la cohérence en matière d’enseignement à Genappe. »

Une école secondaire à pédagogie active offrirait des avantages. « Elle permettrait le prolongement de l’enseignement déjà dispensé dans l’école fondamentale communale, des synergies pédagogiques et une continuité des parcours scolaires, dans un cycle complet pour beaucoup d’enfants. » Une opportunité pour prolonger l’offre proposée dans l’enseignement primaire, avec un projet « qui permette aux enfants de grandir et d’apprendre en citoyens plus actifs, plus ouverts, plus critiques, plus autonomes. Dans la lignée du décret Mission et dans le sens du pacte pour un enseignement d’excellence. »