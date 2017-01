Manchester United est le premier club à recruter un responsable du contre-terrorisme

L’identité de cet homme n’a pas été détaillée mais il s’agirait d’un ancien membre des forces de l’ordre de Manchester.

Ce recrutement intervient dans un contexte sécuritaire lourd avec de nombreux actes terroristes ces derniers mois, et alors que ManU a directement été touché par deux événements liés à ces problématiques. Le club a ensuite renforcé considérablement ses mesures de sécurité les jours de match à Old Trafford, notamment autour des portillons pour filtrer les supporters et au niveau de la fouille des véhicules autorisés à utiliser le parking du stade.

En mai, le dernier match de la saison contre Bournemouth a ainsi dû être reporté quelques minutes après le coup d’envoi, en raison de la découverte d’un engin suspect dans des toilettes du stade. Il s’est avéré ensuite qu’il s’agissait d’une bombe fictive qui avait été oubliée quelques jours avant dans le cadre d’un exercice de sécurité et avait ensuite échappé à la surveillance des équipes chargées de préparer le stade en vue de la rencontre.

En novembre, deux supporters ont également profité d’une visite du stade pour se cacher à l’intérieur de toilettes en vue d’assister ensuite à la rencontre contre Arsenal. Ils n’avaient été découverts que le lendemain matin, après avoir passé une nuit dans l’enceinte sans être inquiétés.