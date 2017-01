Coup de théâtre à l'Open d'Australie: Novak Djokovic éliminé au 2e tour par le 117e mondial

Djokovic, N.2 mondial et six fois vainqueur à l’Open d’Australie, n’avait pas perdu aussi tôt dans un Grand Chelem depuis 2008, à Wimbledon.

Djokovic a été accroché d’entrée de jeu. Istomin a empoché le premier set au tie-break 7-6 (10-8). Le Serbe a gagné les deux sets suivants, 5-7 et 2-6. Istomin revenait à deux sets partout en remportant la quatrième manche 7-6 (7/5).

Dans le set décisif, Istomin faisait le break à 3-2. Djokovic ne parvenait plus à refaire son retard. Istomin tenait bon (6-4) et créait ainsi la première énorme surprise de cette première levée du Grand Chelem.

(Denis Istomin en joie après sa victoire – Reuters/Issei Kato)

Double tenant du titre, Djokovic, 29 ans, s’est imposé six fois à Melbourne. Il n’avait plus été éliminé avant les quarts de finale depuis 2007 et une sortie au quatrième tour. En 2005 et 2006, il n’avait pas passé le cap du premier tour.

Istomin égale, lui, son meilleur résultat à Melbourne : il avait atteint le troisième tour en 2010 et 2014.