"Aucun signe de vie" des 25 personnes toujours disparues dans l'hôtel italien Rigopiano, balayé par une avalanche (vidéos)

25 personnes sont toujours portées disparues suite à une avalanche qui a frappé l’hôtel Rigopiano de Farindola, dans les Abruzzes, en Italie. Une victime a été extraite de l’hôtel et deux personnes ont été retrouvées, dont un père de famille qui était sorti de l’établissement juste avant l’avalanche, sans sa femme et ses deux enfants, toujours bloqués sous la neige.

Une avalanche a dévasté dans la nuit un hôtel abritant 25 personnes, faisant de nombreux morts selon un secouriste, dans une zone de montagne isolée en Italie proche de celle touchée par plusieurs séismes.

« La situation est dramatique. Aucun signe de vie » n’émerge pour l’instant des décombres, a déclaré M. Cari.

Quelque 35 pompiers et leurs chiens, arrivés dans la matinée en hélicoptère ou en fin de matinée dans la colonne mobile des secours qui s’est lentement frayé un passage dans un mur de neige, participent aux opérations aux côtés des équipes alpines de la police arrivées dans la nuit à ski.

« La structure a été frappée de plein fouet par l’avalanche, qui l’a dépassée en l’ensevelissant », a-t-il ajouté. « Des matelas ont été traînés sur des centaines de mètres et la zone des recherches est donc très large ». « Il y a des tonnes de neige, mais aussi des troncs d’arbres et des débris partout », a-t-il expliqué. « Maintenant, nous cherchons à récupérer les corps », a insisté le porte-parole des pompiers, tout en assurant que les secouristes ne perdaient jamais espoir de retrouver des survivants.

(Photo : Reuters/Vigili del Fuoco)

Deux personnes en hypothermie ont pu être secourues hors de la structure principale, mais plus aucun signe de vie n’émergeait des décombres, d’où une première victime a été extraite, selon les secouristes cités par ces médias.

« Je suis sain et sauf parce que j’étais sorti prendre quelque chose dans la voiture », a déclaré l’un des survivants, Giampiero Parate à la télévision Rai. Enseveli par l’avalanche, cet homme de 38 ans a réussi à s’extraire et à gagner sa voiture, où les secours l’ont retrouvé et transporté à l’hôpital. Mais son épouse et leurs deux enfants étaient toujours sous les décombres.

Une première victime a été extraite de l’hôtel, ont indiqué les secours qui peinent à progresser. « Personne ne répond à nos appels », ajoute un secouriste sur place. « C’est un tragique mélange de tremblement de terre et d’avalanche, c’est très difficile de creuser. »

Selon les Affaires étrangères, rien n’indique pour le moment que des Belges se trouvaient dans l’établissement. L’ambassade suit la situation de près et est en contact avec les autorités locales. Selon le registre de l’hôtel Rigopiano, situé près de Farindola, dans les Abruzzes, il y avait mercredi 20 clients et 8 membres du personnel.

Divers médias italiens ont également révélé que plusieurs personnes coincées dans l’hôtel quatre étoiles ont envoyé des SMS à leur famille, leur suppliant d’appeler des secours. « Aidez-nous, aidez-nous, nous sommes en train de mourir de froid », dit notamment l’un des messages alors qu’une personne répondant à ce message, lance un appel au calme : « Restez calmes, ils arrivent ». Des SMS ont également été envoyés aux services de secours locaux vu que toutes les lignes téléphoniques au sein de l’hôtel ont été coupées en raison de l’avalanche.

Selon les images aériennes des pompiers, l’hôtel est presque entièrement recouvert de neige. Des images de l’intérieur fournies par les secouristes montrent le hall et des couloirs par endroits vides et apparemment intacts, par endroits emplis d’amas de neige, de roches et de débris.

Selon le président de la province, Antonio Di Marco, l’avalanche, frappant l’hôtel de plein fouet, l’a déplacé d’une dizaine de mètres.

Farindola se trouve à une centaine de kilomètres de la région d’Amatrice, touchée mercredi par une série de fortes secousses sismiques. Il était toutefois encore impossible de savoir si cette avalanche a été déclenchée par l’une de ces secousses, fortement ressenties à Rome, à près de 180 km d’Amatrice, et dans tout le centre de la péninsule.

(Photo : Reporters/DPA/Vigili del Fuoco)

La météo italienne prévoit des conditions encore difficiles pour la journée de jeudi, alors que des centaines de personnes dans des hameaux isolés restaient coupées du monde et des dizaines de milliers de foyers privés d’électricité

L’armée, mobilisée dans la région avant les secousses pour aider au déneigement, a envoyé des renforts, tandis que 850 pompiers sont à pied d’œuvre.

« Nous faisons vraiment tout notre possible », a assuré la ministre de la Défense, Roberta Pinotti.