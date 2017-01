Bruxelles: 8 ans de prison pour les faussaires des terroristes

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi en fin de matinée, treize personnes à des peines allant de 3 à 8 ans de prison, certaines avec sursis, et une personne à une peine de travail, pour avoir conçu des faux papiers d’identité. Ces documents avaient, entre autres, servi à des terroristes, dont le membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, à Paris, Salah Abdeslam, et à l’un des deux kamikazes de l’aéroport de Bruxelles, Najim Laachraoui.

Le tribunal a estimé que Khalid L. était le dirigeant de l’organisation criminelle et a prononcé une peine de 8 ans de prison, assortie d’une amende de 60.000 euros à son encontre.

Il a aussi condamné d’autres prévenus qui avaient exercé un rôle important dans l’organisation. Ainsi, Djamal O. a écopé de 7 ans de prison et de 45.000 euros d’amende. Egalement, Radhwane L. et Abdelouhab K. ont écopé chacun d’une peine de 5 ans de prison ferme et d’amendes de 30.000 euros pour le premier et de 24.000 euros pour le second.

Le tribunal a encore prononcé deux peines de 50 mois de prison avec sursis partiel, trois peines de 4 ans de prison dont deux avec sursis partiel, deux peines de 40 mois de prison avec sursis partiel et deux peines de 3 ans de prison ferme. Quant aux amendes pour ces condamnés, elles s’élèvent à 18.000 euros jusqu’à 30.000 euros.

Une dernière personne a écopé d’une peine de travail de 300 heures.

Toutes ces personnes ont été condamnées pour avoir confectionné au total plus de 2.000 faux papiers.

Ces faux documents d’identité, belges, espagnols, danois, etc. avaient été livrés dans toute l’Europe et même en dehors. Certains des documents avaient, entre autres, servi à des terroristes, notamment au seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, à Paris, Salah Abdeslam, et à l’un des deux kamikazes de l’aéroport de Bruxelles, Najim Laachraoui.