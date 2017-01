Grosse mobilisation à Genval en soutient à la famille Mgroyan, menacée d'expulsion!

« Ce n’est pas possible que notre copine Suzi soit expulsée. C’est vraiment une chouette fille qui court un danger si elle repart dans son pays. On ne comprend pas cette décision. Alors, nous sommes venues manifester pour la soutenir. » Ines, Camille, Nawalle, Oxana et les autres sont des élèves de deuxième année à Alix Le Clerc et ont fait le chemin à pied depuis la Hulpe pour prendre part au mouvement de soutien organisé ce jeudi matin sur la Place Communale de Genval. Comme 450 élèves du collège Notre-Dame des Trois Vallées et des écoles communales de Rixensart et de Genval, elles ont fait entendre leur voix pour que la famille Mgroyan ne soit pas expulsée. Le tout, niveau 3 de sécurité oblige, sous haute surveillance de la zone de police la Mazerine, qui pouvait compter sur un renfort de la police fédérale. On a même vu un drone surveiller la manifestation…

Toutes les réactions suite à cette mobilisation sur notre plate-forme digitale